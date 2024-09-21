«Зенит» забил первый мяч в ворота «Факела»

В матче девятого тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Факел». Команда из Воронежа быстро повела после гола с пенальти от Евгения Маркова. Футболисты Дмитрия Пятибратова пропустили в ответ только на 51-й минуте. Густаво Мантуан пробил-прострелил с подбора с правого полуфланга, и дальнюю штангу замкнул Матео Кассьерра, которого упустила оборона воронежцев.

1:1 на табло, на эту минуту «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром», а соперник - второе место с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.