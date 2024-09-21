Ленини: «Результат достаточно справедлив»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Краснодар» Кевин Ленини для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ты сейчас не в своей майке, а в майке Диего Коста, с кем поменялся?

- Мы поменялись с моим товарищем по сборной, Жилсоном, игроком «Акрона».

- Победили достаточно крупно, 5:2. Насколько этот счет справедлив? Вы много моментов создавали, но и «Акрон» много моментов создавал.

- Да, мне кажется, что результат достаточно справедлив. Мы в течение всей игры старались выкладываться на полную, доминировать и создавать как можно больше моментов. Поэтому матч закончился с таким результатом, и мы забили пять мячей. Конечно, это прежде всего работа всей команды. Если бы не она, не было бы этого результата. Поэтому сейчас только поздравить хотелось бы всю команду. Мы этим довольны.

- Когда счет стал 2:1, какие мысли были?

- Конечно, это футбол, и 2:1 - результат, в том моменте была наша ошибка, но мы не могли отчаиваться. Мы всегда ни о чем больше не думаем, только о продолжении игры. Думали только о том, как исправиться и забить как можно больше голов.