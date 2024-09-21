Губерниев: «В футболе нет списка бомбардиров по системе «гол+пас» - Дзюбе надо забивать»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях за «Акрон» нападающего Артёма Дзюбы. В двух играх Премьер-лиги после перехода в клуб из Тольятти Дзюба записал на свой счёт три результативных паса на партнёров. При этом сам Артём пока что голов не забивал.

«В футболе же нет списка бомбардиров по системе «гол+пас», так что в этом смысле у Дзюбы пока набранных очков нет – форварду надо забивать. Но в целом, по уровню мастерства он, безусловно, соответствует РПЛ», - цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Губерниев добавил, что он всегда верил в Дзюбу. По словам комментатора, в последнее время футболист начал заниматься делом.

Как мы уже сообщали, 36-летний Артём Дзюба приблизился к рекорду Дмитрия Лоськова в чемпионате России.