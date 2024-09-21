Детский тренер Дзюбы: «Раньше он был царьком, а теперь нет его эго»

Александр Шупляков, который работал с Артёмом Дзюбой на детском уровне, высказался о выступлениях футболиста. Как известно, в двух матчах Премьер-лиги за «Акрон» Дзюба записал на свой счёт три голевых паса.

«Хотелось бы, чтобы Артём не останавливался. Больше нет его эго, раньше то он всё время был царьком. Сейчас он передачи делает – это стиль его. Раньше он брал на себя, а сейчас – работает на благо команды, не жадничает», - цитирует Шуплякова «Спорт-Экспресс».

Голевые действия Дзюбы в субботу не помогли «Акрону» набрать очки в матче против «Краснодара» - команда проиграла со счётом 2:5. При этом Дзюба стал ближе к рекорду Дмитрия Лоськова в чемпионатах России.

В следующем туре Премьер-лиги «Акрон» будет играть против «Ростова» на выезде.