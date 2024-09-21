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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю пас»

21 Сентября 2024 • 17:30 Комментировать
Акрон
2:5
Краснодар

В субботу «Акрон» проиграл на своём поле «Краснодару» со счётом 2:5. Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба завершил игру Премьер-лиги с двумя результативными передачами на партнёров. После матча 36-летний форвард ответил на вопрос, почему он не стал сам наносить удар по воротам.

«Почему не стал бить? Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В двух матчах Премьер-лиги за «Акрон» Артём Дзюба записал на свой счёт уже три голевых паса на партнёров. Дзюба приблизился к рекорду Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России.

В следующем туре РПЛ «Акрон» сыграет против «Ростова» на выезде.

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Артём Дзюба Акрон

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