Дзюба: «Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю пас»

В субботу «Акрон» проиграл на своём поле «Краснодару» со счётом 2:5. Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба завершил игру Премьер-лиги с двумя результативными передачами на партнёров. После матча 36-летний форвард ответил на вопрос, почему он не стал сам наносить удар по воротам.

«Почему не стал бить? Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В двух матчах Премьер-лиги за «Акрон» Артём Дзюба записал на свой счёт уже три голевых паса на партнёров. Дзюба приблизился к рекорду Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России.

В следующем туре РПЛ «Акрон» сыграет против «Ростова» на выезде.