Черевченко может возглавить сборную

Известный тренер Игорь Черевченко приблизительно пять недель назад остался без работы. Специалист был уволен из воронежского «Факела» по причине неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», Черевченко в обозримом будущем может возглавить национальную сборную Таджикистана. 50-летний специалист находится на радаре представителей таджикистанской футбольной федерации.

Источник отмечает, что Черевченко может совместить две должности и возглавить ещё и один из таджикистанских клубов.