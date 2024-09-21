Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Sportske.

По информации источника, в России 34-летний босниец будет зарабатывать два миллиона евро за сезон.

Стоит сказать, что ранее агент Пьянича не стал исключать возможный переезд хавбека в РПЛ.

Напомним, последним клубом возрастного игрока был «Шарджа» из ОАЭ, за который он выступал на протяжении двух последних лет.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Пьянича составляет три миллиона евро.

После восьми туров ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, набрав 13 очков.