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Пальцев: «Было бы здорово попасть в «Манчестер Сити»

21 Сентября 2024 • 17:13 Комментировать
Ростов
...
Динамо Махачкала
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Через 23 ч. 8 мин.

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Футболист признался, что хочет попробовать свои силы в Англии и пошел играть даже в Чемпионшип. Кроме того, Пальцев ответил, в каком клубе мечтает оказаться.

— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором одной голевой передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Пальцева составляет 1,2 млн евро.

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