Пальцев: «Было бы здорово попасть в «Манчестер Сити»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Футболист признался, что хочет попробовать свои силы в Англии и пошел играть даже в Чемпионшип. Кроме того, Пальцев ответил, в каком клубе мечтает оказаться.

— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором одной голевой передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Пальцева составляет 1,2 млн евро.