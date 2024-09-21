Тедеев: «Дзюба может играть и 90 минут, сегодняшняя игра это отчасти показала»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Вы говорили, что игрок не забинтовался, и минус один игрок. Так нельзя. Это по этому эпизоду было?

- Отчасти да. Ну как? У нас у человека немеют ноги. Как мы хотим? Мы хотим, чтобы игрок насыщал игру и должен быть к этому готов. Но так сложилось, поэтому я это говорю. Это все от господа. Как будто не наш день. Тот случай, когда даже эта ситуации отчасти повлияла на наше настроение. Как минимум на скамейке. О чем это говорит? Что это не наш день! Бывает такое иногда, когда случается. Даже это нам помешало отчасти. Мячи, которые мы пропускали, они были схожими с такого рода ситуациями. Где-то что-то извне.

- Роберто Фернандес и Дзюба сегодня сыграли полный матч. Как оцените? Особенно работу Фернандеса?

- Конечно, надо в каких-то моментах быть успешнее и повнимательнее. Я думаю, в обороне это очень важно. Я думаю, Роберто - очень умный человек и футболист. Я думаю, он понимает, о чем идет речь. В каких-то моментах он был очень хорош, в каких-то моментах - не очень. Это нормальная ситуация. Что касается Артёма, он сегодня дал результативное действие команде. В том числе, его игра была достаточно нормальная. Конечно, есть к чему стремиться, но то, что он может играть и 90 минут, сегодняшняя игра это отчасти показала. Это нормально, он молодец. Но, конечно, есть к чему стремиться, это 100%.

- Почему он не бьет?

- Ведь эти действия приносят результат команде. Какая разница, бьет он или нет. Он делает все правильно, поэтому мы забиваем голы.