Тедеев: «Редко такое встретишь, чтобы какая-то команда в лиге могла «Краснодару» забивать два и более мячей»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- У нас было всё для того, чтобы снова вернуться в игру и постараться не проиграть этот матч. Отчасти в отдельных эпизодах мы были к этому близки, потому что на самом деле отдельными эпизодами в первом тайме были хорошие моменты, где могли и удачливее быть в плане реализации. Во втором тайме, я считаю, что у нас был хороший шанс вернуться в игру настолько, чтобы постараться матч не проиграть, а, может быть, даже его и выиграть. Потому что я все равно продолжал верить в своих футболистов и каждого из них. Но все равно отчасти это был не наш день, потому что у нас разом произошли разного рода моменты, которые останутся у нас внутри. Но где-то в какой-то степени у нас даже футболист был не особо готов, потому что у него болело, было с ногами. Это было связано с тем, что не хорошо подготовился, не хорошо забинтовался, не могу точно сказать. Это тот случай, который нам тоже не помог. Мы должны быть ко всему готовы, но такие матчи должны давать пищу для размышлений. Это команда «Краснодар». Редко такое встретишь, чтобы какая-то команда в лиге могла «Краснодару» забивать два и более мячей. Мы сегодня забили два мяча, но пропустили пять. И все мячи, кроме, может быть, первого, в том числе, где мы после аута должны были головой, на мой взгляд, более технично и правильно отыграть этот мяч, но отыграли его в угловой. Но после углового пропустили мяч. Он случился очень быстро, потом тут же случился мяч второй. Мне кажется, ключевым был третий гол, который оказался… мы только вернулись, и тут третий мяч. И опять же, этот мяч пришел к нам из-за тех ошибок, которые абсолютно банальны. То есть, когда мы возвращаемся в игру, вся оборона, вся команда в обороне должна тут же мобилизовываться. Этого нам не хватило. Мы сегодня обращали на это внимание, говорили футболистам в перерыве и по ходу игры, что если мы хотим выиграть этот матч, если мы хотим в него вернуться, то должны быть предельно внимательными и в единоборствах не проигрывать на своей половине поля, особенно перед своей штрафной. Вот здесь нам не хватило силенок, не хватило, может быть, удачи, отчасти. Мы допускали такие простые ошибки, которые позволяли мастеровитому сопернику, игрокам «Краснодара» забивать мячи. Вот в этом есть проблема.