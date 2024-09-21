Непомнящий оценил выступление Дзюбы

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. Напомним, что в субботу Дзюба отдал два голевых паса в матче российского чемпионата против «Краснодара», который «Акрон» проиграл со счётом 2:5.

«Артём не только две голевые передачи отдал, ещё и в нескольких эпизодах хороших поучаствовал. Что тут скажешь, у него есть мастерство, есть класс. Но я бы хотел, чтобы он ещё прибавил в движении. Немножечко пока ещё не хватает, мне кажется», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В то же время Непомнящий посоветовал другим игрокам «Акрона» брать с 36-летнего Дзюбы пример.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Акрон» проведёт в субботу, 28 сентября. Команда Заура Тедеева будет играть против «Ростова» на выезде.