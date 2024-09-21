Мусаев: «Несмотря на счёт, это тяжелый матч и рабочая победа»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Насколько тяжело или легко далась эта победа?

- Матч был очень непростой. «Акрон» хорошо готов физически, прессингует и оказывает давление, вышел Дзюба, который хорошо цепляется за мячи. Несмотря на счет, это тяжелый матч и рабочая победа. Мы сохраняли дисциплину все 90 минут, играли в хороший футбол. Были, конечно, какие-то недоработки и шероховатости. Но в целом мы довольны отношением команды, довольны, как ребята вышли на замену. Пока нужно продолжать так же.

- Второй пропущенный гол, на ваш взгляд, что было причиной - ошибка или ряд ошибок?

- Второй гол? В центре начали играть неаккуратно. Когда команда в максимально широких позициях, этого нельзя было делать, потому что хороший прессинг у «Акрона», и нужно было отрезать их прессингующую линию. Но мы ошиблись. Хорошо, что потом сразу исправили ошибку и забили пятый гол.

- Когда забивал пятый гол Кривцов, всю комбинацию сделали три игрока, вышедших на замену, - Кривцов, Козлов и Смолов. Какая установка у них была перед выходом?

- Сейчас вообще очень сложно сделать выбор. Есть ряд позиций 50/50. Очень хороший выбор и высокая конкуренция. Люди, которые сидят на лавке, выходят не обиженные, а выходят на 15 минут доказать, что они достойны места в составе. Это очень важно и ценно для нас. Поэтому не хочу кого-то выделять. Вы правильно сказали, что очень активны и могли там 3-4 момента создать и забили гол. Могли еще забить.

- Буквально на несколько часов «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Вы за этим следите?

- Нет. Не важно.