«Факел» впервые за 23 года забил «Зениту» на выезде

В эти минуты воронежский «Факел» проводит выездной поединок против санкт-петербургского «Зенита».

На данный момент «Факел» ведет со счетом 1:0. Автором забитого мяча на восьмой минуте игры стал нападающий Евгений Марков, реализовавший пенальти.

Стоит сказать, что данный мяч стал первым для «Факела» в Санкт-Петербурге за 23 года. Последний раз коллектив из Воронежа забивал «сине-бело-голубым» на выезде в июле 2021 года. Справедливости ради отметим, что с того момента «Факел» приезжал к «Зениту» всего четыре раза.

Следить за ходом всех событий в игре девятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Факелом» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.