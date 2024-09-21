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«Факел» впервые за 23 года забил «Зениту» на выезде

21 Сентября 2024 • 16:49 Комментировать (1)
Зенит
0:1
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
1-й тайм

В эти минуты воронежский «Факел» проводит выездной поединок против санкт-петербургского «Зенита».

На данный момент «Факел» ведет со счетом 1:0. Автором забитого мяча на восьмой минуте игры стал нападающий Евгений Марков, реализовавший пенальти.

Стоит сказать, что данный мяч стал первым для «Факела» в Санкт-Петербурге за 23 года. Последний раз коллектив из Воронежа забивал «сине-бело-голубым» на выезде в июле 2021 года. Справедливости ради отметим, что с того момента «Факел» приезжал к «Зениту» всего четыре раза.

Следить за ходом всех событий в игре девятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Факелом» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Дарт Уилфред
21 Сентября 2024 в 16:56
а как с 2021 года прошло 23 года? по какой планете ведется летоисчисление?
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