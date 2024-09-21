Гольдман прокомментировал состояние Дзюбы

Леонид Гольдман, который представляет нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу, высказался о состоянии футболиста.

Гольдман указал на то, что Дзюба в субботнем матче против «Краснодара» выдержал 90 минут, что является позитивным моментом. Также представитель форварда вспомнил о мнениях по поводу предсезонки Дзюбы без клуба.

«Что касается предсезонки, было много разных экспертов, которые предрекали, что Артём будет набирать форму полгода, но на деле он доказывает обратное. В этом плане здорово. Будем надеяться, в следующем матче результат придёт», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Акрон» проиграл «Краснодару» со счётом 2:5. При этом Артём Дзюба в прошедшем матче записал на свой счёт два голевых паса.