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Пятибратов: «Ещё немного времени нужно, и мы получим то, что хотим видеть»

21 Сентября 2024 • 16:38 Комментировать
Зенит
0:1
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Сегодня впервые в основе в матчах РПЛ появляется 17-й Андрей Ивлев. С чем связано это решение? Не большой ли риск сразу против «Зенита» такой дебют?

- Да нет, риска нет, потому что мы видим, что парень прогрессирует. Ну и где, если не с «Зенитом» набираться опыта? А появление? Просто заслужил.

- Остается в запасе, если сравнивать с матчами чемпионата Селе и Ираклий Квеквескири, если брать матч с «Нижним Новгородом» неделю назад. Почему?

- Здесь мы понимаем силу «Зенита». Нам нужно так, чтобы парни, которые выйдут на игру, усилили ее. Это плановые вещи, которые мы до игры уже с ребятами проговорили.

- Это такие перестановки под замены и усиление игры дальше?

- Да, потому что мы понимаем, какими возможностями обладает Ираклий, и Табо может мяч придержать. Понятно, что многое будет исходить из игры, но план у нас такой, что ребята в любой момент могут усилить нашу игру.

- Что касается состояния команды на данный момент, понятно, что много разговоров. Маловато очков  в чемпионате объективно. Вы изнутри видите команду 24/7.

- Да. Знаете, мы не так давно начали работать, четыре игры провели. Были матчи в Москве против «Спартака», там сложно было. Матч на выезде против «Ростова» бегущего. А так домашние матчи - была победа и ничья. Я скажу, что состояние у нас нормальное. Мы потихонечку прибавляем во многих компонентах. Хотелось бы быстрее, конечно, совершенствоваться. Но упаднических настроений нету. Мы растем. Я думаю, что нам еще немного времени нужно, и мы получим то, что хотим видеть.

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