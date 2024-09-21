Гендиректор «Химок»: «Отстранения Глушакова нет»

Денис Глушаков подтвердил своё отстранение от работы с основным составом «Химок». При этом генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил о том, что никакого отстранения нет.

«Что значит Глушаков переведён в молодежку? Кто его мог отстранить от тренировок? Ничего такого нет. У Глушакова нет никакого конфликта с Артигой. У нас в команде отличный микроклимат и нет никаких конфликтов и проблем», - цитирует Оленева Sport24.

Ранее Глушаков назвал причину, по которой он не тренируется с основной командой в «Химках».

Ближайший матч Премьер-лиги «Химки» проведут в воскресенье, 22 сентября. Команда Франка Артиги будет принимать «Оренбург» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.