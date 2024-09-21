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Булыкин: «Матч с «Пари НН» не станет лёгкой прогулкой для «Локомотива»

21 Сентября 2024 • 16:34 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
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22.09 19:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между «красно-зелёными» и «Пари НН».

По мнению эксперта, данный поединок не будет простым для команды Михаила Галактионова.

— Нужно напрягаться и в матче с «Химками», и с «Факелом», и с «Пари НН», — заявил Булыкин Metaratings.

При этом специалист считает «Локомотив» фаворитом предстоящего матча, и если команда забьет быстрый гол, то счет может быть крупным.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдет 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

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