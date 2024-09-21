Булыкин: «Матч с «Пари НН» не станет лёгкой прогулкой для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между «красно-зелёными» и «Пари НН».

По мнению эксперта, данный поединок не будет простым для команды Михаила Галактионова.

— Нужно напрягаться и в матче с «Химками», и с «Факелом», и с «Пари НН», — заявил Булыкин Metaratings.

При этом специалист считает «Локомотив» фаворитом предстоящего матча, и если команда забьет быстрый гол, то счет может быть крупным.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдет 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.