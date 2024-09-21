Семак: «Пока не вернулся Глушенков, можно больше времени давать тому же Соболеву»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Максим Глушенков впервые после долгой паузы и большой появляется в запасе. Означает ли это, что он сегодня может выйти на поле? Или это больше такой психологический шаг?

- Это психологический шанс для него все-таки почувствовать предвкушение момента, когда он сможет нам помогать. Посмотрим, если будет благоприятная ситуация, он сможет сегодня выйти.

- Что касается Клаудиньо, он в запасе. Что с ним? Возможно ли его появление по ходу встречи?

- У него микроповреждение. Всю неделю не тренировался и только вчера провел тренировку вместе с командой. Он готов, я думаю, что сегодня выйдет не в старте, но по ходу матча.

- Вызывало опасение состояние здоровье Педро. Он прихрамывал, покидая поле после кубкового матча, уходя на замену. Насколько он готов? Его появление в старте связано с тем, что вы не до конца понимаете, сколько он сможет на поле провести?

- Нет, мы понимаем, что он может сыграть и весь матч. Мы ему немножко дали отдохнуть после сборной, поэтому он функционально готов. Это игрок, который в принципе для нас важен, понимает структуру игры и то, как нужно действовать на футбольном поле. Насколько его хватит? Так же, как и каждого игрока. Он немного больше сыграл на Кубок. Но я думаю, у нас есть кем усилить. Начнет Педро.

- Эта высокая тройка Кассьерра - Соболев - Лусиано, которая была в игре с ЦСКА, появляется второй раз подряд. Означает ли это, что вы довольны тем, как она выглядела в игре с ЦСКА, или в большей степени это связано с тем, что и у «Факела» достаточно габаритные футболисты, высокорослые игроки в обороне и полузащите собраны и нужно выиграть много верховой борьбы?

- По совокупности факторов. Во-первых, у нас есть возможность, пока не вернулся Максим Глушенков, больше времени давать тому же Соболеву, чтобы он быстрее адаптировался к игре и почувствовал игровой тонус. Что касается других позиций, на сегодняшний день это сочетание более предпочтительное по многим факторам. И единоборства «Факел» проводит очень много. По прошлому сезону очень хороши на стандартных ситуациях. И у нас качество игроков, которые есть, позволяет так играть. Посмотрим, насколько это получится.