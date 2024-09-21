Дзюба: «Нам нужно сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о минувшем матче с «Краснодаром».

Встреча девятого тура чемпионата России завершилась крупным поражением «Акрона» со счетом 2:5.

— «Краснодар» — хорошая команда, которая наказывает за малейшую ошибку. Нам нужно учиться и сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» находится на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков.

В рамках следующего тура «Акрон» проведет выездной поединок против «Ростова». Игра между командами состоится 28 сентября.