«Краснодар» выиграл шесть матчей РПЛ подряд, следующий соперник – «Зенит»

«Краснодар» в субботу порадовал армию своих болельщиков. Команда Мурада Мусаева обыграла на выезде «Акрон» со счётом 5:2. Как следствие, победная серия «быков» в Премьер-лиге достигла шести матчей.

В рамках этой серии «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Акрон» (5:2).

В следующем туре «Краснодар» будет играть против «Зенита» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 28 сентября.

Добавим, что на текущую минуту «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, остальные матчи тура ещё впереди.