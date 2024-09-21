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В «Химках» ответили, когда состоится дебют Джикии

21 Сентября 2024 • 16:14 Комментировать
Химки
...
Оренбург
Через 21 ч. 12 мин.

Гендиректор «Химок» Николай Оленев высказался о возможном участии защитника команды Георгия Джикии в предстоящем матче с «Оренбургом».

— Он активно тренируется, приходит в форму. Завтра он не сыграет, но мы увидим его уже в ближайшее время, — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в самом конце трансферного окна, подписав контракт с клубом на один сезон. Пока защитник за подмосковную команду не дебютировал.

Завтра, 22 сентября, «Химки» примут на своем поле «Оренбург» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 14:15 по мск.

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