В «Химках» ответили, когда состоится дебют Джикии

Гендиректор «Химок» Николай Оленев высказался о возможном участии защитника команды Георгия Джикии в предстоящем матче с «Оренбургом».

— Он активно тренируется, приходит в форму. Завтра он не сыграет, но мы увидим его уже в ближайшее время, — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в самом конце трансферного окна, подписав контракт с клубом на один сезон. Пока защитник за подмосковную команду не дебютировал.

Завтра, 22 сентября, «Химки» примут на своем поле «Оренбург» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 14:15 по мск.