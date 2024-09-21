Дзюба приблизился к рекорду Лоськова в чемпионате России

В субботу «Акрон» проиграл дома «Краснодару» со счётом 2:5 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. При этом нападающий команды из Тольятти, Артём Дзюба, записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.

Таким образом, Артём Дзюба приблизился к рекорду Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионатах России. Теперь на счету Дзюбы 258 баллов (160 голов и 98 голевых передач). В своё время Лоськов набрал 265 баллов (120 голов и 145 голевых передач).

Чтобы установить новый рекорд чемпионата России, Лоськову нужно набрать в Премьер-лиге ещё восемь баллов по системе «гол+пас».