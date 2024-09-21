Из-за них «Краснодар» прогнулся под натиском Дзюбы: три худших игрока матча против «Акрона»

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Победили со счётом 5:2, но доставили болельщикам и главному тренеру немало тревожных минут. «Краснодар» против «Акрона» с одной стороны блистал – просто великолепны были Сперцян, Кордоба и Батчи. А с другой стороны – проваливался в обороне, была троица, которая тянула команду ко дну.

Давайте разбираться, из-за кого же «Краснодар» мог проиграть в Самаре. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 4,0. Именно инертный правый фланг краснодарской обороны позволил «Акрону» задуматься о камбэке. Петров просто потерял Лончара, своевременно поддержавшего атаку. Дзюба чётко сделал свою работу – и случился первый гол хозяев.

Петров с Бакаевым вроде справился, но рывки Лончара и свежего Хубулова совсем не тянул. Во втором тайме зона Сергея принесла «Акрону» пару опасных моментов и гол.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИКОВ – 4,0. Вроде бы твоя стихия, Александр. В чём же дело? «Акрон» не предложил ничего, кроме так любимых Черниковым единоборств после забросов, но опорник «Краснодара» не справился.

Он явно уступал в резкости – на «первом» этаже проиграны все четыре дуэли из четырёх. Дважды Черникова прошли на дриблинге, сам Александр совершил 13 потерь и ни разу не отдал толковую передачу вперёд.

ВИТОР ТОРМЕНА – 3,5. А вот и он – главная жертва Артёма Дзюбы. Именно Витор попался на пути мощного форварда «Акрона», именно Витор проиграл ему все ключевые единоборства. Вроде и нечасто возникала такая ситуация – всего три раза, но дважды из неё Дзба выжал гол, однажды – опасный момент.

Ни одного чистого отбора в активе Тормены, из-под него Артём сделал три ключевые передачи.