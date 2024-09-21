Дзюба сделал три голевых действия в двух матча РПЛ за «Акрон»

В субботу «Акрон» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Краснодара». Команда из Тольятти смогла забить два гола, но проиграла, причём крупно – со счётом 2:5. В обоих голах «Акрона» непосредственное участие принял нападающий Артём Дзюба, который перешёл в клуб чуть больше недели назад. Опытный футболист отдал два результативных паса на партнёров.

Таким образом, в двух прошедших матчах за «Акрон» Артём Дзюба отдал три результативных паса. А вот голов Дзюба пока не забивал.

Следующий матч Премьер-лиги «Акрон» проведёт в субботу, 28 сентября. В этот день команда Заура Тедеева будет играть против «Ростова» на выезде.