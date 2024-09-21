Два ассиста Дзюбы не спасают: Кордоба и Сперцян разорвали «Акрон», подняв «Краснодар» на первую строчку

«Акрон» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 21 сентября на стадионе «Самара Арена».

Девятый тур чемпионата России открылся в Самаре, куда пожаловали «Акрон» и «Краснодар». Новичок РПЛ принимал южан, прервавших шикарную победную серию посреди недели. Но только в Кубке России, в чемпионате у «быков» пять побед кряду – это с отрывом лучшая форма среди всех команд. «Краснодар» за это время стал главным преследователем «Зенита» и отпускать хватку не собирается.

Победа над «Акроном» выводила «быков» на первое место. Пусть и на пару часов (а может и нет), до завершения матча «Зенита». И гостям эта дополнительная мотивация помогла – уже в первом тайме они были ощутимо лучше хозяев, забили дважды, обеспечили себе комфортное преимущество. Героями матча ожидаемо стали главные «звёзды» быков – Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

Начали они с опасного момента: первый перевёл на второго с правого угла штрафной площади, колумбиец пробил в касание, но тогда спас Васютин. Ничего он не смог поделать с 27-й по 29-ю минуты, когда «Краснодар» отличился дважды. Сначала подача Оласы с правого фланга завершилась точным ударом Джона Кордобы, а затем Эдуардд Сперцян бильярдным ударом с души штрафной площади сквозь пять защитников попал точно в угол – 0:2.

Дзюба, Данилин и Бакаев вроде старались, но по качеству завершающих решений «Акрон» явно уступал «Краснодару», ставшему во втором тайме действовать ещё более осмотрительнее и спокойнее. Хозяева старались и даже сумели забить гол престижа: после прострела Кузьмина Дзюба мяч принял, укрыл и покатил на Лончара, которому осталось поразить пустой створ – 1:2. Но этот гол только раззадорил «быков».

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба поменяли очерёдность, но повторили упражнение из первого тайма – оформили ещё по голу. Батчи справа не встретил сопротивления, осмотрелся и навесил на дальний угол вратарской, откуда точно пробил Сперцян – 1:3. Ленини подкараулил ошибку Эшковала, сыграл на того Батчи, а Жоау вывел Кордобу на рандеву с голкипером. Джон хладнокровно реализовал свой шанс и оформил разгром – 1:4.

Но и это ещё не всё. За три минуты в самой концовке матча команды обменялись голами. Дзюба вновь придержал мяч, вошёл в штрафную площадь и покатил на Хубулова, Владимир пробил точно в ближний угол – 2:4. В ответ быструю атаку организовали «быки», Смолов в завершении пробил в штангу, а Кривцов дослал мяч в сетку с метра – 2:5.

Уверенно и красиво побеждает «Краснодар» в Самаре, на пару часов водружаясь на первую строчку. А может и на больший временной промежуток, вдруг «Факел» сподобится на сенсацию?