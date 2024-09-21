Аршавина удивило решение Семака по составу «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, удивлён ли он решением Сергея Семака выпустить сразу трёх центральных нападающих в основе на матч Премьер-лиги с «Факелом». Как известно, с первых минут на поле выйдут Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Соболев.

«Да. Мне кажется, это первый раз, когда три таких столпа были в атаке», - цитирует Аршавина Sport24.

По мнению Аршавина, такое сочетание футболистов в атакующей линии «Зенита» будет редким явлением.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.