Глушаков назвал настоящую причину, по которой его вывели из основы «Химок»

Полузащитник Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что «Химки» перевели его из основной команды во вторую. При этом опытный футболист отметил, что перевод не связан с закулисными разговорами, как писали ранее.

«Отправили [во вторую команду], да а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит – большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера», - написал Глушаков в телеграм-канале.

Глушаков отметил, что он принял решение «Химок», имея действующий контракт с клубом. По словам полузащитника, с его стороны никакого конфликта не было. Денис призвал не распространять неправдивую информацию и пожелал побед тренеру команды Франку Артиге.

Добавим, что «Химки» сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.