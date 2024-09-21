«Краснодар» уже громит «Акрон» после дубля Кордобы

«Краснодар» сделал большой шаг к победе в матче с «Акроном» и текущему первому месту. На 76-й минуте «быки» сделали счёт разгромным. Обрезались хозяева на своей половине после вброса аута, и голевую передачу на проекцию левой штанге Джону Кордобе выполнил Жоау Батчи. Рикошет оказался удачным для Кордобы, и тот в падении низом поразил ближний угол. Дубль форварда и 1:4 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.