Соболев – в основе: «Зенит» объявил состав на матч с «Факелом»

В субботу вечером «Зенит» будет принимать «Факел» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Соболев, Педро, Кассьерра, Гонду.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после восьми сыгранных туров «Зенит» лидирует в Премьер-лиге с 20 набранными очками.