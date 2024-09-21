Сперцян оформил дубль в матче с «Акроном»

Матч девятого тура Премьер-лиги «Акрон» - «Краснодар» получается результативным. «Быки» выиграли первый тайм после двух подряд голов от Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Стефан Лончар размочил счет после перерыва, но сразу соперник ответил своим голом. На 59-й минуте Жоау Батчи прошёл по правому полуфлангу и вырезал кручёный наброс в сторону левого угла вратарской, а Эдуард Сперцян удачно поймал мяч на ногу и поразил ближний угол. Дубль хавбека и 1:3 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.