Матч девятого тура Премьер-лиги «Акрон» - «Краснодар» получается результативным. «Быки» выиграли первый тайм после двух подряд голов от Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Стефан Лончар размочил счет после перерыва, но сразу соперник ответил своим голом. На 59-й минуте Жоау Батчи прошёл по правому полуфлангу и вырезал кручёный наброс в сторону левого угла вратарской, а Эдуард Сперцян удачно поймал мяч на ногу и поразил ближний угол. Дубль хавбека и 1:3 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Сперцян оформил дубль в матче с «Акроном»
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