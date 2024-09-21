«Химки» выгнали Глушакова из основы – названа причина

Полузащитник Денис Глушаков был выведен из основного состава «Химок». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», решение было принято по дисциплинарным причинам. По данным источника, Глушаков считает всех вокруг виноватыми и ставящими ему палки в колёса. При этом опытный футболист в лицо тренеру Франку Артиге говорит одно, а за спиной – совсем другое. Именно по этой причине полузащитника отстранили.

На текущий момент «Химки» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восьми турах команда Франка Артиги набрала шесть очков.

Ближайший матч «Химки» проведут в воскресенье, 22 сентября, - против «Оренбурга».