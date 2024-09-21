Ассист Дзюбы помог «Акрону» размочить счёт в матче с «Краснодаром»

В матч девятого тура Премьер-лиги между «Акроном» и «Краснодар» вернулась интрига. При счёте 0:2 на 54-й минуте команда Заура Тедеева добилась успеха. Диагональю с левого фланга развил «Акрон» свою атаку, последовал прострел с правого фланга, и Артём Дзюба не стал пробивать из центральной зоны, поскольку велик был риск блокировки, и покатил левее, а Стефан Лончар пробил беспрепятственно в правый угол.

1:2 на табло, «Краснодар» остается в лидерах, а соперник на 11-м месте. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.