Мостовой допускает, что будет тренировать в Европе

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался насчёт возможности поработать тренером в Европе. По словам Мостового, он не исключает такой опыт.

«В жизни не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Не всегда понятно, что произойдёт даже в ближайшие дни. Поэтому не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Александр Мостовой ещё не начинал тренерскую карьеру. В настоящий момент бывший футболист «Спартака» проходит обучение. В качестве футболиста Мостовой долгое время выступал в европейских чемпионатах, в частности в испанской «Сельте».