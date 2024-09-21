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Мостовой допускает, что будет тренировать в Европе

21 Сентября 2024 • 15:15 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался насчёт возможности поработать тренером в Европе. По словам Мостового, он не исключает такой опыт.

«В жизни не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Не всегда понятно, что произойдёт даже в ближайшие дни. Поэтому не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Александр Мостовой ещё не начинал тренерскую карьеру. В настоящий момент бывший футболист «Спартака» проходит обучение. В качестве футболиста Мостовой долгое время выступал в европейских чемпионатах, в частности в испанской «Сельте».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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