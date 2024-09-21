Кордоба и Сперцян забили два мяча подряд в ворота «Акрона»

Девятый тур Премьер-лиги открывают «Акрон» и «Краснодар». В середине первого тайма «быки» провели голевую атаку. Навесил Лукас Оласа с корнера с правого фланга на дальнюю штангу, и Джон Кордоба головой забил мяч в ближний для него угол.

Не успели гости отпраздновать успех, как мяч во второй раз оказался в сетке ворот «Акрона» - Кевин Ленини отдал пас вперёд по правому полуфлангу на Жоау Батчи, тот с разворота переадресовал мяч недалеко находившемуся Эдуарду Сперцяну, который поразил дальний угол - 0:2.

«Краснодар» с 21 очком вышел на первое место в таблице, соперник - 11-й. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.