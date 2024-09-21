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Кордоба и Сперцян забили два мяча подряд в ворота «Акрона»

21 Сентября 2024 • 14:34 Комментировать
Акрон
1:3
Краснодар
1 5.30 X 3.95 2 1.68
2-й тайм

Девятый тур Премьер-лиги открывают «Акрон» и «Краснодар». В середине первого тайма «быки» провели голевую атаку. Навесил Лукас Оласа с корнера с правого фланга  на дальнюю штангу, и Джон Кордоба головой забил мяч в ближний для него угол.

Не успели гости отпраздновать успех, как мяч во второй раз оказался в сетке ворот «Акрона» - Кевин Ленини отдал пас вперёд по правому полуфлангу на Жоау Батчи, тот с разворота переадресовал мяч недалеко находившемуся Эдуарду Сперцяну, который поразил дальний угол - 0:2.

«Краснодар» с 21 очком вышел на первое место в таблице, соперник - 11-й. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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