Мостовой – об отставке Абаскаля: «Тедеско следующий»

Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Гранады». По мнению известного в прошлом футболиста Александра Мостового, теперь отставка ждёт другого экс-рулевого «Спартака» - Доменико Тедеско. Этот специалист сейчас тренирует национальную сборную Бельгии.

«Тедеско следующий (смеётся). Думаю, что в скором времени и про его отставку из сборной Бельгии можем услышать. Куртуа и де Брёйне явно не дураки, разбираются в футболе. Не случайно у них конфликты с тренером», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостового удивляет тот факт, что Тедеско не использует в сборной Бельгии вратаря «Реала» Куртуа. Ранее в прессе писали о конфликте между тренером и футболистом.

В октябре сборная Бельгии сыграет в Лиге наций против Италии и Франции.