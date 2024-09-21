Канчельскис дал прогноз на матч «Спартак» - «Динамо»

В рамках девятого тура чемпионата России состоится поединок московских «Спартака» и «Динамо». Об этом матче высказал мнение экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Интересный матч, в котором будет много голов. Если «Динамо» не наладит игровую дисциплину в обороне, то «Спартак» имеет большие шансы победить «Динамо», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет на «Лукойл Арене» в воскресенье, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – четвертое.