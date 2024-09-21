Погребняк: «На «Спартак» Станковича хочется смотреть»

«Станкович - статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть. Трофеи? Не только «Спартак» говорит про борьбу за титулы. «Спартак» может составить конкуренцию», - приводятся слова Погребняка на страницах «Чемпионата».