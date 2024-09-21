Погребняк: «На «Спартак» Станковича хочется смотреть»

Экс-нападающий «Динамо» и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал работу сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».
«Станкович - статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть. Трофеи? Не только «Спартак» говорит про борьбу за титулы. «Спартак» может составить конкуренцию», - приводятся слова Погребняка на страницах «Чемпионата».
После восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Станковича на своем поле примут «Динамо». Дерби состоится 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Бан пользователя