Силкин высказался о дерби «Спартака» и «Динамо»

В воскресенье в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на футбольном поле сойдутся «Спартак» и «Динамо». Своими мыслями об этой игре поделился бывший рулевой «бело-голубых» - Сергей Силкин.

«Обе команды непредсказуемы. Можно сказать, что «Динамо» для «Спартака» - удобный соперник. Так ещё и последние две игры «бело-голубых» говорят о нестабильности состава: вели 2:0, и, казалось бы, что уже всё, победа, но они пропускали, хоть в конце и побеждали», - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в воскресенье, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место (16 очков), а «Спартак» - пятое (15 очков).