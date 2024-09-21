Мостовой назвал своего фаворита в матче «Рубин» - ЦСКА

В матче девятого тура чемпионата России встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Отдам небольшое преимущество ЦСКА, потому что у них более мастеровитые игроки. «Рубин» - неуступчивая команда, могут выдать несколько неплохих результатов, но потом произойдёт провальчик», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Рубин» - ЦСКА состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе в Казани. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед игрой хозяева находятся на восьмом месте в таблице, а гости – на шестом.