В «Зените» не стали оценивать трансферную работу

Александр Медведев, который в «Зените» является главой правления, получил вопрос о том, какую оценку он может поставить клубу за работу на летнем трансферном рынке. Руководитель «сине-бело-голубых» отказался давать оценку.

«Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России», - цитирует Медведева Sport24.

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Факела». Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Зенит» является лидером РПЛ после восьми туров с 20 очками.