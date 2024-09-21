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В «Зените» не стали оценивать трансферную работу

21 Сентября 2024 • 13:55 Комментировать
Зенит
...
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
Через 2 ч. 12 мин.

Александр Медведев, который в «Зените» является главой правления, получил вопрос о том, какую оценку он может поставить клубу за работу на летнем трансферном рынке. Руководитель «сине-бело-голубых» отказался давать оценку.

«Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России», - цитирует Медведева Sport24.

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Факела». Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Зенит» является лидером РПЛ после восьми туров с 20 очками.

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