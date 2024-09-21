Мусаев: «Очень важно показать максимальную работу на максимальных скоростях с первой и до последней минуты»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Вы из Москвы сразу прилетели в Самару, где готовились и проводили тренировочный процесс.

- Вернулись, да. Сразу после матча с ЦСКА прилетели где-то часа в два ночи были в отеле, на следующий день провели восстановительную тренировку в отеле. На следующий день тренировались на стадионе «Металлург».

- То есть на искусственном поле готовились?

- Нет, там есть рядом натуральное, не основное поле.

- Удалось нормально подготовиться?

- Хорошее поле, провели то, что запланировали.

- После предыдущей игры вы говорили, что команде, возможно, не хватило эмоций. Как сегодня с этим?

- Я не говорил такого, что не хватило эмоций, там были другие причины. Эмоции - одно из самых главных в футболе. Если мы последние три победы в чемпионате играли с лидерами и были очень равные матчи, но мы выиграли благодаря этим эмоциям, характеру. Очень важно сегодня то же самое сделать, показать жажду к победе, показать максимальную работу на максимальных скоростях с первой и до последней минуты.

- Гонсалеса сегодня нет в заявке. Почему, что случилось?

- У него родился ребенок вчера, полетел.

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- Когда вернется?

- Я думаю, во вторник будет уже.