В «Зените» озвучили свой настоящий трансферный вектор

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, отреагировал на мнение о том, что клуб сменил вектор – дескать, если раньше питерцы делали ставку на трансферы легионеров, то теперь они стараются подписывать россиян.

«Неправильная оценка. У нас вектор всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определённое количество легионеров и российских игроков. Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было», - цитирует Медведева Sport24.

«Зенит» после восьми сыгранных туров располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Сергея Семака смогла набрать двадцать очков, отпраздновав шесть побед при двух ничьих.

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Факела». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.