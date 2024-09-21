Тедеев: «Слава богу, что у нас есть Артём Дзюба»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодара».

- Давненько мы с вами разговаривали по поводу энергетики стадиона. Вы уже третий матч подряд проводите. Чувствуете уже энергетику?

- Наверное, надо на этом стадионе что-то выиграть, чтобы начать его чувствовать и чувствовать хорошо. Но то, что нам сильно помогает в этом болельщик, в этом нет никаких сомнений. Мы безумно благодарны тем людям, которые приходят и приезжают к нам из Тольятти, Жигулёвска. Мы стараемся делать так, чтобы они никогда не увидели самого главного - безразличия к отдельно взятому эпизоду матча. Это очень важно, это то, на что мы всегда настраиваем своих футболистов. Мы об этом часто говорим. Тем самым мы думаем, что уже скоро-скоро будем чувствовать этот сезон, потому что нам очень помогает болельщик.

- В Кубке в старте выходил Артём Дзюба. Сегодня вновь он в составе. Почему не Иван Тимощенко?

- Потому что Артём Дзюба в хорошей форме, он старается ее набирать с каждым днем. Он провел достаточно хорошие отрезки, которые ему были даны за это время. Он человек, который мотивирован, как и все остальные игроки. Сегодня выбор пал на него, потому что есть какие-то определенные соображения тактического характера. Одним словом объяснить это сложно. Поэтому слава богу, что у нас есть Артём Дзюба, есть конкурентная среда на этой позиции, это очень здорово. Он ее достаточно сильно, конкурентную среду, обеспечил спортивной в высшей степени мотивацией для каждого игрока, который у нас есть.