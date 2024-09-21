Мостовой высказал мнение о матче «Акрон» - «Краснодар»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о поединке между «Акроном» и «Краснодаром» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Если «Краснодар» будет собран, они должны забирать очки. Просто сравните состав «Акрона» и «Краснодара». С другой стороны, «Акрон» выиграл два матча подряд - «Краснодар» может и попасться под них», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Акрона» против «Краснодара» состоится на сегодня, 21 сентября. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.