Кечинов назвал фаворита в матче «Спартака» и «Динамо»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с представителями СМИ поделился ожиданиями от дерби с «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Спартак» выглядит немного предпочтительнее. На сегодняшний день «Спартак» для меня фаворит в этой паре. Он выглядит более сбалансированным, нежели «Динамо», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартака» и «Динамо» состоится на стадионе «Лукойл Арена» завтра, 22 сентября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии дерби хозяева занимают пятое место в таблице РПЛ, а гости – четвертое.