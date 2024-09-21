Мостовой – про Абаскаля: «Как можно было в «Спартак» брать человека с автобусной остановки?!»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен из «Гранады». У руля испанской команды специалист провёл всего лишь пять матчей, в которых была одержана только одна победа при двух ничьих и двух поражениях.

По словам Мостового, он не переживает за Абаскаля, потому что в «Спартаке» испанец смог заработать хорошие деньги.

«В «Спартаке» Абаскаль заработал так, что 10 лет спокойно может жить. Главное, чтобы в «Спартак» не вернули. Как можно было в такой клуб брать человека с автобусной остановки?!» - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля в апреле по причине неудовлетворительных результатов команды.