Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Локомотив»

В матче девятого тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде сыграет против «Пари НН». Свое мнение по этой встрече высказался экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:3. «Железнодорожники» - явные фавориты. «Локомотив» сейчас играет легко и мощно, игроки получают удовольствие от игры. Гости забили столько же, сколько «Зенит». Да и в обороне у них всё хорошо», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде завтра, 22 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. По итогам восьми туров «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ, а «Локомотив» - третье.