Зырянов: «Соболев должен доказывать, что достоин быть в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансфере Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых» из московского «Спартака».
«Он должен доказывать, что достоин быть в петербургском клубе. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать», - передает слова Зырянова «Спорт День за Днём».
27-летний российский центрфорвард пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно. Александр подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон.
По итогам восьми туров «Зенит» лидирует в Премьер-лиге.
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