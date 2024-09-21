Широков назвал следующего чемпиона РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков поделился мнением относительного того, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Думаю, «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Но пока трудно прогнозировать, потому что сыграли только восемь игр. В прошлом году после 29 тура еще непонятно было, кто возьмёт золотые медали», - передает слова Широкова «Чемпионат».
После восьми туров «Зенит» набрал 20 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на два очка. В ближайшем матче «сине-бело-голубые» встретятся с воронежским «Факелом».
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