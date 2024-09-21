Широков назвал следующего чемпиона РПЛ

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Но пока трудно прогнозировать, потому что сыграли только восемь игр. В прошлом году после 29 тура еще непонятно было, кто возьмёт золотые медали», - передает слова Широкова «Чемпионат».