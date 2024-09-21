Бубнов назвал счёт в дерби «Спартак» - «Динамо»

В центральном матче девятого тура чемпионата России состоится дерби «Спартак» - «Динамо». Об этой встрече высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:2. У «Спартака» здесь, конечно, есть небольшое преимущество, но «Динамо» в каждой игре забивает много. Поэтому, скорее всего, зрители увидят ничью», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Спартака» и «Динамо» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в воскресенье, 22 сентября. Начало дерби запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.